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    Rundbürste groß | Kärcher

    Black round brush attachment with dense bristles, designed for cleaning tasks.

    Rundbürste groß

    Artikelnummer: 2.863-022.0

    Mit der großen Rundbürste lassen sich in der gleichen Zeit größere Flächen reinigen.