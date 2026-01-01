Rundbürste groß | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-022.0Mit der großen Rundbürste lassen sich in der gleichen Zeit größere Flächen reinigen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
50 x 50 x 48
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung