Rundbürstenset mit Messingborsten | Kärcher

Rundbürsten-Set mit soliden Messingborsten zum mühelosen Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Verkrustungen - zum Beispiel auf dem Ofenrost oder Kochfeld. Die stabilen Metallborsten machen die Reinigungsbürste zum Kraftpaket unter den Bürsten für Dampfreiniger. Achtung: Nicht geeignet für empfindliche Oberflächen wie Holz oder Plastik.

Borsten aus Messing Stabile Borsten zur leichten Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen