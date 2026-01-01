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    Rundbürstenset mit Messingborsten | Kärcher

    Three Kärcher brass brushes with black plastic bases arranged diagonally on a white background.

    Rundbürstenset mit Messingborsten

    Artikelnummer: 2.863-061.0

    Rundbürsten-Set mit Messingborsten zum mühelosen Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Verkrustungen. Ideal für Einsätze auf unempfindlichen Oberflächen.