Rundbürstenset | Kärcher

Praktisches Rundbürsten-Set in zwei Farben für unterschiedliche Einsatzorte. Dank des Farbunterschieds lassen sich die Reinigungsbürsten klar und deutlich unterscheiden und so für unterschiedliche Aufgaben verwenden. So kann zum Beispiel eine Farbe für den Einsatz in Sanitäranlagen bestimmt werden und die andere für Reinigungsaufgaben im Küchenbereich. Die flexiblen Borsten der Dampfbürste erledigen so gut wie jede Aufgabe zuverlässig und souverän.

2 unterschiedliche Farben (schwarz, rot) Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.) Hochwertiges Borstenmaterial Leichtes Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen Keine schnelle Abnutzung der Borsten, hohe Lebensdauer