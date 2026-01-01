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    Saugroboter mit Wischfunktion RVC 3 | Kärcher

    White Kärcher robot vacuum cleaner with a circular design, featuring a central logo and front sensors.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RVC 3

    Artikelnummer: 1.269-110.0

    • LiDAR-Navigation
    • Wischtuch für Nassreinigung, Teppichsensor
    • Ladestation, 2× Wischtuch, 2× Seitenbürste, 2× Filter