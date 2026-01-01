RVM 4 Accessories Set | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-131.0Das Zubehörset für den Saugwischroboter RVM 4 Comfort umfasst 1 Hauptbürste, 2 Wischmopps, 2 Seitenbürsten und 2 Filter.
Menge (teilig)
7
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
198 x 213 x 92