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    RVM 4 Accessories Set | Kärcher

    Yellow mop pad, two grey side brushes, two grey filters, and a black roller brush arranged on a white background.

    RVM 4 Accessories Set

    Artikelnummer: 2.269-131.0

    Das Zubehörset für den Saugwischroboter RVM 4 Comfort umfasst 1 Hauptbürste, 2 Wischmopps, 2 Seitenbürsten und 2 Filter. 