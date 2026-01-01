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    Saugwischroboter mit Wischscheiben RVM 4 Comfort Extra | Kärcher

    White Kärcher robotic vacuum with docking station, featuring a sleek design and black accents.

    Saugwischroboter mit Wischscheiben

    RVM 4 Comfort Extra

    Artikelnummer: 1.269-133.0

    • LiDAR-Navigation, Objekterkennung
    • Rotierende Mopps für Nassreinigung (anhebbar), Teppichsensor
    • Multifunktions-Station, 2× Wischmopp, 2× Seitenbürste, 2× Filter, 4× Filterbeutel