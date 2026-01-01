Saugwischroboter mit Wischscheiben RVM 4 Comfort Extra | Kärcher

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Saugwischroboter mit Wischscheiben
Artikelnummer: 1.269-133.0
Akku-Gerät
1
Ladezeit Akku (min)
230
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)
14.4
Akkukapazität (Ah)
5.2
Schallleistungspegel (dB(A))
67
Saugleistung (Pa)
15000
Schmutzbehälter (ml)
300
Reinigungsdauer pro Ladung (min)
160
Flächenleistung (m²/h)
45
Frischwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
2.5
Schmutzwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
3
Filterbeutel Multifunktionsstation (l)
2.3
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Abmessungen Roboter (L x B x H) (mm)
100
Durchmesser Roboter (mm)
350
Gewicht Roboter (kg)
3.8
Abmessungen Multifuktionsstation (L x B x H) (mm)
310 x 450 x 445.5
Gewicht Multifunktionsstation (kg)
6
Farbe
Weiß
Software Updates verfügbar bis
2032-12-31
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
14.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 350 x 100
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete