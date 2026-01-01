RVM 4 Mop Set | Kärcher

Das Set enthält vier Wischmopps für den Saugwischroboter RVM 4 Comfort. Wird das Gerät im Nassreinigungsmodus betrieben, sorgen die hochwertigen Mikrofasermopps für optimale Reinigungsergebnisse auf allen Hartböden wie Fliesen, Laminat, Holzfußböden, PVC oder Linoleum. Leichter, angetrockneter Schmutz wird zuverlässig entfernt und Staub wird zusätzlich zum Staubsaugen gut gebunden. Der Wechsel der Mopps ist dank Klettverschluss extrem einfach.