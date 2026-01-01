RVM 4 Mop Set | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-130.0Für optimale Reinigungsergebnisse: Hochwertiges Mikrofaser-Moppset zum Nasswischen von Hartböden mit dem Saugwischroboter RVM 4 Comfort.
Menge (Stück)
4
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 130 x 28
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete