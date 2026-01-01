Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    RVM 4 Mop Set | Kärcher

    Stack of yellow and white striped Kärcher cleaning pads with a central hole, arranged in a circular pattern.

    RVM 4 Mop Set

    Artikelnummer: 2.269-130.0

    Für optimale Reinigungsergebnisse: Hochwertiges Mikrofaser-Moppset zum Nasswischen von Hartböden mit dem Saugwischroboter RVM 4 Comfort. 