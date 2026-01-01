Handkehrmaschine S 4 Twin Go!Further | Kärcher

Die Kehrmaschine, die einen Schritt weiter geht – die limitiert verfügbare schwarze S 4 Twin Go!Further aus 30 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 680 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 2400 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Zusätzlich ist die S 4 Twin Go!Further mit einer Greifzange ausgestattet, die bequem am Schubbügel eingeclipst werden kann. So lassen sich auch grobe Verschmutzungen wie Müll hygienisch und ohne Bücken aufsammeln. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Durch die werkzeuglose Seitenbesenanbringung ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit.

Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz. Greifzange mit Befestigung am Schubbügel Müll vom Straßenrand, aus Hecken und Beeten lässt sich hygienisch und ohne Bücken aufsammeln. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Höhenverstellung mit Bajonettverschluss Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung. Komfortable Trittfläche Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung. Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters. Selbststehender Kehrgutbehälter Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren. Randnahes Kehren Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen. Praktischer Tragegriff Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.