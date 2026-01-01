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    Handkehrmaschine S 4 Twin Go!Further | Kärcher

    Kärcher push sweeper with two rotating brushes and a long-handled litter picker, both on a white background.

    Handkehrmaschine

    S 4 Twin Go!Further

    Artikelnummer: 1.766-363.0

    • Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 2400 m²/h
    • 20-l-Kehrgutbehälter, Kehrbreite 680 mm
    • 2 Seitenbesen, Greifzange
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.