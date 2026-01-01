Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Handkehrmaschine S 6 | Kärcher

    Yellow Kärcher push sweeper with black handle and side brush, designed for outdoor cleaning tasks.

    Handkehrmaschine

    S 6

    Artikelnummer: 1.766-420.0

    • Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 2500 m²/h
    • 38-l-Kehrgutbehälter, Kehrbreite 670 mm, Seitenbesen höhenverstellbar
    • 1 Seitenbesen