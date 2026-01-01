Sägeblätter | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-246.0Messerscharf und präzise: Die Sägeblätter sind zum Sägen von Holz mit der Akku-Astsäge PGS 4-18 geeignet und garantieren ideale Schnittergebnisse.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
152 x 2 x 20
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete