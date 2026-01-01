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    Dampfreiniger SC 2 EasyFix | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including brushes, extension tubes, and cleaning pads, arranged on a white background.

    Dampfreiniger

    SC 2 EasyFix

    Artikelnummer: 1.512-600.0

    • 75 m² Flächenleistung/Tankfüllung, 1500 W Heizleistung
    • Aufheizzeit 6,5 min
    • Multifunktionales Zubehör
    ¹⁾
    Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).
    ²⁾
    Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).