Dampfreiniger SC 3 Deluxe Textile Edition | Kärcher

Der SC 3 Deluxe Textile Edition ist nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Mit umfangreichem Zubehör wird auch hartnäckiger Schmutz auf Fliesen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben und in Fugen entfernt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Lamellentechnologie sorgt für höchste Ergonomie und perfekte Reinigungsergebnisse. Mit ihrem komfortablen Klettsystem lässt sich das Bodentuch mühelos fixieren und später ohne Schmutzkontakt entfernen. Der Dampfglätter der Textile Edition glättet Falten in Kleidungsstücken wirksam mit Dampf und ist ideal zum Auffrischen von Textilien geeignet. Die 2-stufige Dampfregulierung garantiert stets eine perfekte Anpassung der Dampfmenge an die Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad. Das integrierte Zubehörfach am Gerät ermöglicht eine einfache und komfortable Aufbewahrung von Zubehören, Kabel und Schlauch. Weitere Features sind die integrierte Entkalkungskartusche, der permanent wiederbefüllbare Wassertank für unterbrechungsfreies Reinigen und das LED-Leuchtband für die Anzeige der Betriebsmodi.

Kurze Aufheizzeit Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit. Komfortable Zubehöraufbewahrung und Parkposition Bequemes Verstauen von Zubehören, Verlängerungsrohren, Kabel und Dampfschlauch. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche Der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Bodentuch und Überzug für die Handdüse Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 2-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. On/Off-Schalter am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.