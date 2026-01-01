Dampfreiniger SC 3 EasyFix | Kärcher

Der SC 3 EasyFix ist der schnellste Dampfreiniger seiner Zeit und nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar. Der permanent wiederbefüllbare Wassertank ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Die eingesetzte Entkalkungskartusche entkalkt das Wasser selbstständig, wodurch die Lebensdauer des Geräts steigt. Der Kärcher SC 3 EasyFix reinigt chemiefrei und ist nahezu überall einsetzbar. Haushalts-Hartflächen aller Art sind seine Domäne. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit dem vielfältigen Zubehör lassen sich Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch reinigen – hartnäckiger Schmutz inklusive. Mit dabei ist auch die EasyFix Bodendüse mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie und Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die 2-stufige Dampfregulierung lässt sich perfekt an die Oberfläche und den Schmutz anpassen. Weitere Details: Zubehöraufbewahrung und Parkposition für die Bodendüse.

Kurze Aufheizzeit Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche Der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Bodentuch und Überzug für die Handdüse Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 2-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Zubehöraufbewahrung und Parkposition Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. On/Off-Schalter am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.