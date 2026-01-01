Dampfreiniger SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition | Kärcher

Der SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition macht nicht nur optisch eine gute Figur, er überzeugt auch mit satter Reinigungskraft: Überragende 4,2 Bar Dampfdruck machen ihn zum klassenstärksten Dampfreiniger. Über die 4-stufige Dampfregulierung lässt sich der Dampf nach Bedarf anpassen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Und dank vieler Zubehöroptionen werden glatte Flächen, Abzugshauben, Ecken und Ritzen perfekt sauber. Besonders praktisch ist auch das enthaltene Dampfdruck-Bügeleisen, mit dem das Bügeln 50 Prozent schneller geht. Per VapoHydro-Funktion lässt sich außerdem heißes Wasser zuschalten und hartnäckiger Schmutz noch einfacher lösen und wegspülen. Die flexible Bodendüse EasyFix glänzt mit effektiver Lamellentechnologie. Das Bodentuch lässt sich per Klettsystem komfortabel und ohne Schmutzkontakt an der Bodendüse fixieren. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar. Hinzu kommen: integriertes Kabelfach, Aufbewahrungsfach für Zubehöre, Parkposition für die Bodendüse.

VapoHydro-Funktion Zuschaltung von heißem Wasser zusätzlich zum Dampf. So wird Schmutz leichter gelöst und einfach weggespült. Für noch bessere Reinigungsergebnisse. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank Für unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung. Multifunktionale Zubehörausstattung inkl. Dampfdruck-Bügeleisen Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Dampfdruck-Bügeleisen mit fixer Temperatureinstellung, Abschaltautomatik und Leichtlaufsohle. Bis zu 50 Prozent Zeitersparnis. Bodentuch und Überzug für die Handdüse Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 4-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Zubehöraufbewahrung und Parkposition Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. On-/Off-Drehregler am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts. Integriertes Fach zur Kabelaufbewahrung Sichere Aufbewahrung von Kabel und weiterem Zubehör.