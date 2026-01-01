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    Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with black and yellow stripes, featuring a textured surface.

    Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m

    Artikelnummer: 2.645-318.0

    Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.