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    Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with yellow and black stripes, featuring a textured surface.

    Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m

    Artikelnummer: 2.645-319.0

    Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.