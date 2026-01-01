Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with black and yellow stripes, featuring a textured surface.

    Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m

    Artikelnummer: 2.645-322.0

    Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.