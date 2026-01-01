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    Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | Kärcher

    Kärcher garden hose with black and yellow stripes, coiled on a white background.

    Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m

    Artikelnummer: 2.645-323.0

    Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.