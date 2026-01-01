Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m | Kärcher

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Artikelnummer: 2.645-138.0Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.
Durchmesser
1/2″
Schlauchlänge (m)
20
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
2.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
285 x 285 x 115
Anwendungsgebiete