Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m | Kärcher

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Artikelnummer: 2.645-139.0PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.
Durchmesser
1/2″
Schlauchlänge (m)
50
Farbe
gelb
Gewicht (kg)
5.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
380 x 380 x 155
Anwendungsgebiete