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    Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | Kärcher

    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, resting on a white surface.

    Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m

    Artikelnummer: 2.645-142.0

    PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.