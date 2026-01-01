Schlauchhalter | Kärcher

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Artikelnummer: 2.645-375.0
Schlauchkapazität (m)
35 25 20
Schraubenabstand für Wandmontage (mm)
115
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
286 x 144 x 240
Ausrüstung
Anwendungsgebiete