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    Schlauchhalter | Kärcher

    Black Kärcher hose holder with a curved handle and wall-mounting holes, featuring the Kärcher logo on the front.

    Schlauchhalter

    Artikelnummer: 2.645-375.0

    • Praktische und platzsparende Aufbewahrung von Schläuchen
    • Spritzenhalterung
    • Robust und langlebig