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    Schlauchhalter Plus | Kärcher

    Black Kärcher accessory with circular design and mounting holes, viewed from an angle against a white background.

    Schlauchhalter Plus

    Artikelnummer: 2.645-376.0

    • Praktische und platzsparende Aufbewahrung von Schläuchen
    • Spritzenhalterung
    • Extra Staufach für Bewässerungszubehöre