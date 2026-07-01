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    Schlauchset für Hochdruckreiniger | Kärcher

    Yellow Kärcher garden hose with black stripes, two yellow hose connectors, and a black adapter on a white background.

    Schlauchset für Hochdruckreiniger

    Artikelnummer: 2.645-399.0

    Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.