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    Schnellladegerät Battery Power 36 V | Kärcher

    Kärcher battery charger with LED indicators and cooling vents, angled view on a white background.

    Schnellladegerät Battery Power 36 V

    Artikelnummer: 2.445-033.0

    Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.