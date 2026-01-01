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    Schnellladegerät | Kärcher

    Black power adapter with European plug and coiled cable, set against a white background.

    Schnellladegerät

    Artikelnummer: 2.633-511.0

    Damit es beim Fensterputzen schnell weitergehen kann: das Ersatz-Schnellladegerät für den Akku-Fenstersauger WV 6 und WV 7.