Schrubbbürste | Kärcher

Die Schrubbbürste ist ideal geeignet, um hartnäckigen Schmutz wie zum Beispiel einen klebrigen Film aus Blütenpollen auf Gartenmöbeln oder verkrusteten Dreck schnell und gründlich zu lösen und wegzuschwemmen. Ihre Kombination aus Druckstrahl und Borsten sorgt auch bei der schnellen Reinigung zwischendurch für eine besonders kraftvolle Reinigungswirkung. Anwendungsgebiete können zum Beispiel Gartenmöbel, Fahrräder und anderes Outdoor-Equipment sein. Die Montage der Bürste erfolgt direkt an der Pistole. Mit ihrem Anti-Rutsch-Profil sowie der ergonomischen Form liegt die Bürste angenehm und griffig in der Hand für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Da Wasser nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Abzug am Gerät betätigt wird, kann der Wasserverbrauch sehr effizient und individuell gesteuert werden. Auf diese Weise wird zugleich der Akku geschont. Die Schrubbbürste ist mit allen Mobile Outdoor Cleanern OC 3 kompatibel.

Stabile Borsten und effektiver Druckstrahl Kraftvolles und gründliches Entfernen auch von hartnäckigem Schmutz. Schmutz wird gelöst und direkt weggeschwemmt. Ergonomische Form mit Anti-Rutsch-Profil Liegt angenehm und griffig in der Hand für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Geringes Gewicht macht die Arbeit komfortabel. An der Pistole montierbar Einhandbedienung für mehr Flexibilität.