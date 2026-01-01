Schrubbbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-423.0Die vielseitig einsetzbare Schrubbbürste für die mobile Reinigung entfernt hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich. Kann direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert werden.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
169 x 53 x 21
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete