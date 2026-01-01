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    Schrubbbürste | Kärcher

    Black Kärcher handheld brush with ergonomic grip and dense bristles, angled for effective cleaning.

    Schrubbbürste

    Artikelnummer: 2.644-423.0

    Die vielseitig einsetzbare Schrubbbürste für die mobile Reinigung entfernt hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich. Kann direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert werden.