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    Schultergurt | Kärcher

    Black shoulder strap with a hexagonal padded section and a red clip attached to a metal hook on a white background.

    Schultergurt

    Artikelnummer: 2.445-242.0

    Bequem und entlastend für den Anwender: der ergonomische Schultergurt für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Kompatibel mit vielen Kärcher Akku-Gartengeräten.