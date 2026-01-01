Schultergurt | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-242.0Bequem und entlastend für den Anwender: der ergonomische Schultergurt für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Kompatibel mit vielen Kärcher Akku-Gartengeräten.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 60 x 50
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung