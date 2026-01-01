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    Waschsauger SE 2 Spot Care | Kärcher

    Bestseller
    Sale
    Kärcher carpet cleaner with hose attachment, nozzle, and yellow detergent packet on white background.

    Waschsauger

    SE 2 Spot Care

    Artikelnummer: 1.081-420.0

    • Effizienter Fleckenreiniger für textile Oberflächen
    • Benutzerfreundlich, leicht verstaubar
    • Waschpolsterdüse, Fleckenbürste, RM 519 (100 ml)