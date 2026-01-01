Waschsauger SE 2 Spot Care | Kärcher

​Der handliche Waschsauger SE 2 Spot ist der ideale Helfer für die sofortige und gezielte Entfernung von Flecken auf Polstern und Textilien. Ob beispielsweise Essens- oder Getränkeflecken – mit dem SE 2 Spot können Verschmutzungen und Gerüche schnell und effektiv entfernt werden. Dank seiner kompakten Bauweise ist der Waschsauger besonders leicht zu handhaben und platzsparend zu verstauen. So ist er jederzeit schnell einsatzbereit, wenn es zu unvorhergesehenen Verschmutzungen kommt. Der große Aktionsradius dank des 4,5 Meter langen Kabels ermöglicht flexible Reinigungseinsätze im ganzen Raum. Durch die praktische Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät sind alle Aufsätze schnell griff- und einsatzbereit. Inklusive Fleckenbürste, Waschpolsterdüse und Reinigungsmittel.

Bewährte Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse Fasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode in Kombination mit kraftvollem und zugleich energieeffizientem Motor. Speziell entwickelte Zubehöre zur komfortablen Tiefenreinigung Mit der Waschpolsterdüse lassen sich tiefsitzende Verschmutzungen schnell und einfach entfernen. Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Fleckenbürste zur gezielten und effizienten Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Flecken. Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts. Platzsparende Geräteverstauung. Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden. Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei. Einfache und komfortable Handhabung Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes. Intuitive Bedienung. Sofort bereit für die Reinigung. 2-Tank-System Einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt. Hochflexibler 2-in-1-Schlauch Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung. Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit.