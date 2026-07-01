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    Waschsauger SE 2 Spot Pure+ | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner with hose and nozzle, accompanied by two yellow detergent sachets.

    Waschsauger

    SE 2 Spot Pure+

    Artikelnummer: 1.081-415.0