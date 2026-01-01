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    Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose, battery pack, charger, and instruction manual on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024

    Akku-Waschsauger

    SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F

    Artikelnummer: 1.081-508.0

    • Mobiler Polsterreiniger, ideal für die Autoinnenreinigung mit 12 min Laufzeit
    • Kompakt, mobil, flexibel, hygienische Durchspülfunktion
    • Waschpolsterdüse, Waschfugendüse, RM 519 (100 ml), 2,5 Ah Akku, Schnelllader