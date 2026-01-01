Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home D1 Battery Set 2.5-F | Kärcher

Fasertiefe Reinigung mit maximaler Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home D1 Battery Set 2.5-F reinigt textile Oberflächen kraftvoll und vor allem rückstandsfrei. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung des Fahrzeuginnenraums. Somit entfernen Sie Schmutz von Autositzen, Fußmatten, im Kofferraum, aber auch von Gartenmöbeln und Polstern im Handumdrehen und genauso leistungsstark wie mit unseren kabelgebundenen Waschsaugern. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Selbst nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, die Verschmutzungen in Gerät und Schlauch beseitigt und so Bakterien- und Geruchsbildung unterbindet. Ganz nach dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät.

Bewährte Kärcher Technologie bei Polster- und Fugendüse für optimale Reinigungsergebnisse Fasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Maximale Bewegungsfreiheit durch unabhängiges Arbeiten vom Stromnetz. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Hygienische Durchspülfunktion Nach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts. Komfortabler 2-in-1-Schlauch Innen liegender Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Langer, flexibler Saugschlauch für die bequeme Reinigung, speziell bei schwer zugänglichen und engen Stellen. Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit. 2-Tank-System Einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt. Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden. Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei. Kompaktes Design Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts. Ablagefläche für kleine Zubehöre Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens. Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.