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    Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home D1 Battery Set 2.5-F | Kärcher

    Kärcher portable vacuum cleaner with hose, battery pack, charger, and carpet cleaner bottle.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024

    Akku-Waschsauger

    SE 3-18 Compact Home D1 Battery Set 2.5-F

    Artikelnummer: 1.081-511.0

    • Mobiler Polsterreiniger, ideal für die Autoinnenreinigung mit 12 min Laufzeit
    • Kompakt, mobil, flexibel, hygienische Durchspülfunktion
    • Waschpolsterdüse, Waschfugendüse, RM 519 (1 l), 2,5 Ah Akku, Schnelllader