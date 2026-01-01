Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home | Kärcher

Fasertiefe Reinigung trifft auf maximale Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, ohne lästige Rückstände und ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundener Waschsauger. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung, und Sie entfernen Schmutz von Polstern, Matratzen und Teppichen im Haus, Gartenmöbeln sowie in den Innenräumen Ihres Autos oder Wohnmobils im Handumdrehen. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Nach der Reinigung ist vor der Reinigung: Mit Hilfe seiner hygienischen Durchspülfunktion entfernt der Waschsauger auch jegliche Verschmutzungen und Bakterien im Gerät und beugt somit unangenehmen Gerüchen vor. Getreu dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät.

Bewährte Kärcher Technologie bei Polster- und Fugendüse für optimale Reinigungsergebnisse Fasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten) Maximale Bewegungsfreiheit durch unabhängiges Arbeiten vom Stromnetz. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Hygienische Durchspülfunktion Nach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts. Komfortabler 2-in-1-Schlauch Innen liegender Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Langer, flexibler Saugschlauch für die bequeme Reinigung, speziell bei schwer zugänglichen und engen Stellen. Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit. 2-Tank-System Einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt. Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden. Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei. Kompaktes Design Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts. Ablagefläche für kleine Zubehöre Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens. Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.