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    Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home | Kärcher

    Kärcher portable vacuum cleaner with hose, nozzle attachment, and yellow instruction leaflet on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024

    Akku-Waschsauger

    SE 3-18 Compact Home

    Artikelnummer: 1.081-506.0

    • Mobiler Polsterreiniger, ideal für die Autoinnenreinigung
    • Kompakt, mobil, flexibel, hygienische Durchspülfunktion
    • Waschpolsterdüse, Waschfugendüse, RM 519 (100 ml)