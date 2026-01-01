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    Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose and nozzle, yellow and black design, cleaning packet on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024

    Akku-Waschsauger

    SE 3-18 Compact

    Artikelnummer: 1.081-500.0

    • Mobiler Polsterreiniger, ideal für die Autoinnenreinigung
    • Kompakt, mobil, flexibel, hygienische Durchspülfunktion
    • Waschpolsterdüse, Waschfugendüse, RM 519 (100 ml)