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    Waschsauger SE 4 Go!Further | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with various attachments, cleaning solution bottle, and vacuum bag on a white background.

    Waschsauger

    SE 4 Go!Further

    Artikelnummer: 1.081-172.0

    • Leistungsstarker Teppich- und Polsterreiniger für große textile Flächen
    • Multifunktional, 3-in-1, Trocken- und Nasssaugfunktion
    • Trockensaugzubehör, Waschsaugzubehör, RM 519N (1 l)
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
    ²⁾
    Reinigungsmittelflasche ohne Deckel und Etikett.