Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Waschsauger SE 4 | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner, white and black, with hose, handle, and multiple attachments displayed on a plain white background.

    Waschsauger

    SE 4

    Artikelnummer: 1.081-150.0

    • Leistungsstarker Teppichreiniger für große textile Flächen
    • Multifunktional, 3-in-1, Trocken- und Nasssaugfunktion
    • Trockensaugzubehör, Waschsaugzubehör, RM 519 (100 ml)
    ¹⁾
    Nur im Waschsaugbetrieb gültig.