Waschsauger SE 4 | Kärcher

Fasertiefe Reinigung trifft auf ergonomischen Komfort und Multifunktionalität: Der Waschsauger SE 4 im attraktiven Schlittendesign sorgt für fasertiefe, hygienische Sauberkeit auf vielen textilen Oberflächen. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie bietet beste Reinigungsergebnisse: Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt – ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Als multifunktionales 3-in-1-Produkt kann das Gerät auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden. Der große, lichtdurchlässige 4-Liter-Frischwassertank ist stoßfest und abnehmbar, wodurch das Befüllen und Entleeren erleichtert wird. Das aufgesaugte Schmutzwasser wird im Gerätebehälter gesammelt. Der 3-in-1-Bügelgriff ermöglicht ein komfortables Tragen, Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Das mitgelieferte Zubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden. Nach der Anwendung lässt sich das Gerät einfach reinigen für eine lange Produktlebensdauer.

Bewährte Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse Fasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung mit effizienter Sprühextraktions-Reinigungsmethode. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Abnehmbarer Frischwassertank Einfaches Befüllen und Entleeren des Frischwassertanks, ohne den Waschsauger öffnen zu müssen. Stoßfester und lichtdurchlässiger Behälter für eine lange Lebensdauer. Einfaches Einsetzen des Frischwassertanks im Gerät. Hochflexibler 2-in-1-Schlauch Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung. Handgriff mit Arretierfunktion für dauerhaftes Sprühen beim Reinigen großer textiler Oberflächen. Multifunktionales 3-in-1-Produkt Vielseitig einsetzbar zum Sprühextrahieren auf textilen Oberflächen sowie zum Nass- und Trockensaugen auf Teppich- und Hartböden mit dem passenden Zubehör. Komfortabler 3-in-1-Bügelgriff Ermöglicht ein komfortables Tragen sowie Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Ergonomisches Zubehör zum Sprühextrahieren, Nass- und Trockensaugen Einfaches Fixieren und Lösen von Zubehör mit einem Klick. Komfortable Anwendung der ergonomischen Waschbodendüse für große Teppichflächen. Vielseitig verwendbar mit umfangreichem Zubehör zum Nass-/Trockensaugen wie der Clips-Bodendüse mit Hartboden- und Teppicheinsatz und kompatibel zu einer großen Zubehörauswahl für Nass-/Trockensauger. Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör Das Zubehör und der Sprühsaugschlauch können sauber am Gerätegehäuse und auf der kleinen Ablagefläche verstaut werden. So ist alles ordentlich aufgeräumt und am Einsatzort immer dabei. Praktische Zwischenablage während des Reinigens auf dem Gerät für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile. Praktischer Kabelhaken zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels. Robustes Gerätegehäuse und stoßfester Frischwassertank Für eine lange Lebensdauer.