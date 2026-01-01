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    Waschsauger SE 4 Plus Special | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner with floor nozzle, upholstery tool, crevice tool, and a bottle of Kärcher carpet cleaning solution, on a white background.

    Waschsauger

    SE 4 Plus Special

    Artikelnummer: 1.081-171.0

    • Leistungsstarker Teppich- und Polsterreiniger für große textile Flächen
    • Multifunktional, 3-in-1, Trocken- und Nasssaugfunktion
    • Trockensaugzubehör, Waschsaugzubehör, RM 519 (1 l)
    ¹⁾
    Nur im Waschsaugbetrieb gültig.