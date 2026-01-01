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    Waschsauger SE 5 | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments and accessories displayed around it.

    Waschsauger

    SE 5

    Artikelnummer: 1.081-230.0

    • Leistungsstarker Teppichreiniger für große textile Flächen
    • Multifunktional, 3-in-1, Trocken- und Nasssaugfunktion, 2-Tank-System
    • Trockensaugzubehör, Waschsaugzubehör, RM 519 (100 ml)