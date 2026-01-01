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    Waschsauger SE 6 Signature Line | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including a nozzle, brush, filter, and cleaning solution bottle.

    Waschsauger

    SE 6 Signature Line

    Artikelnummer: 1.081-190.0

    • Leistungsstarker Teppich- und Polsterreiniger für große textile Flächen
    • Multifunktional, 3-in-1, 2-Tank-System, Signature Line Benefits
    • Trockensaugzubehör, Waschsaugzubehör, Support-Handgriff, RM 519 (1 l)