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    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut | Kärcher

    Two circular brush attachments with grey bristles and black centres, designed for Kärcher cleaning equipment.

    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut

    Artikelnummer: 2.644-026.0

    Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 500 bis S 650.