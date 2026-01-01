Seitenbesen für feuchtes Kehrgut | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.644-026.0Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 500 bis S 650.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
252 x 252 x 51
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
grau
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Anwendungsgebiete