Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S4 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-032.0Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 4 bis S 4 Twin.
Menge (Stück)
2
Farbe
schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 250 x 50
Anwendungsgebiete