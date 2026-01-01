Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S4 | Kärcher

Die Seitenbesen mit einer Beborstung aus Standardborsten und 3-mal härteren Borsten eignen sich perfekt zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Der Einsatz empfiehlt sich zum Beispiel zum Kehren von regennassem und am Boden anhaftendem Laub. Die Seitenbesen passen zu den Kehrmaschinen S 4 bis S 4 Twin.

Spezielle Beborstung aus einer Mischung von Standardborsten und 3-mal härteren Borsten Bessere Abriebkraft zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Auch feinkörniges Kehrgut wird zuverlässig aufgenommen.