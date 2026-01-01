Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S6 | Kärcher

    Two black and grey circular brush attachments with bristles, suitable for a Kärcher cleaning device, placed on a white background.

    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S6

    Artikelnummer: 2.644-033.0

    Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 6 bis S 6 Twin.