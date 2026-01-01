Sensitiv Bodentuchset EasyFix | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-340.0Das Sensitiv Bodentuchset EasyFix ist mit seinen 2 hochwertigen, weichen Bodentüchern perfekt für die sanfte Reinigung von empfindlichen, versiegelten Böden.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
345 x 115 x 10
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete