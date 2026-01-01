SH 5 Saugschlauch | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.643-100.0Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.
Farbe
weiß
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 250 x 85
Anwendungsgebiete