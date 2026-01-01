SH 5 Saugschlauch | Kärcher

Der 5 Meter lange Ansaugschlauch eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 1 bis K 7 und ermöglicht das Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie zum Beispiel Regenfässern oder Wassertonnen. Der Schlauch ist frei von Phthalaten und PVC, zu 90 Prozent recyclebar und zudem äußerst umweltfreundlich verpackt.

Einfach zum Ansaugen Schnelles Ansaugen von Wasservorräten; Wasserzufuhr für Hochdruckreiniger. Sehr handlich Die praktische Wasseransaugung ermöglicht die ressourcenschonende Nutzung alternativer Wasserquellen. Umweltfreundlich Frei von Phthalaten und PVC, zu 90 Prozent recyclebar und äußerst umweltfreundlich verpackt.