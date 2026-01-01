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    SH 5 Saugschlauch | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with yellow stripes and black connectors, labelled phthalate-free PVC.

    SH 5 Saugschlauch

    Artikelnummer: 2.643-100.0

    Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.