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    SH 5 Saugschlauch | Kärcher

    Coiled clear hose with black Kärcher connector, featuring a yellow detail, against a white background.

    SH 5 Saugschlauch

    Artikelnummer: 2.644-124.0

    Flexibler, 5 m langer Ansaugschlauch für KHB- und OC 6-18-Modelle zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wasserkanistern.