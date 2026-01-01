SH 5 Saugschlauch | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-124.0Flexibler, 5 m langer Ansaugschlauch für KHB- und OC 6-18-Modelle zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wasserkanistern.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 250 x 60
Gewicht (kg)
0.5
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete