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    Softbürste | Kärcher

    Black Kärcher brush attachment with grey bristles, angled view on a white background.

    Softbürste

    Artikelnummer: 2.863-320.0

    Reinigt empfindliche Oberflächen schonend und sanft: Die weiche Softbürste ist das ideale Zubehör für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.