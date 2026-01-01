Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 16.000 Dirt | Kärcher

Größere Wassermengen sind ihr Spezialgebiet: Die Schmutzwasserpumpe SP 16.000 Dirt mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln beispielsweise aus Gartenteichen oder überfluteten Kellern. Bei starker Verschmutzung schützt ein optional erhältlicher Vorfilter vor Verstopfungen. Für eine längere Lebensdauer wurde die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung verbaut. Zum automatischen An- und Ausschalten verfügt die Tauchpumpe über einen Schwimmerschalter. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und vertikal verstellbar. Dies ermöglicht ein niedrigeres Abpumpen von Wasser. Im manuellen Modus kann sie sogar bis auf 25 Millimeter Restwasserhöhe abpumpen. Und der Quick Connect- Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

Keramische Gleitringdichtung Für eine extra lange Lebensdauer. Höhenverstellbarer Schwimmerschalter Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf. Quick Connect Anschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4'' und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss. Ausgelegt auf Schmutzwasser Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln. Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter Für die Umstellung in den Dauerbetrieb. Komfortabler Tragegriff Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden. Robuster und einfach anzubringender Vorfilter als Zubehör Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.