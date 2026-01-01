Flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 16.000 Dual | Kärcher

Dank 2-in-1-Funktion lässt sich die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual sowohl bei Klar- als auch bei Schmutzwasser einsetzen und pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Und für wischtrockene Ergebnisse bis auf 1 Millimeter kann der variable Filterkorb ganz schnell von der Schmutzwasser-Einstellung auf Flachabsaugung umgestellt werden. Mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h eignet sich die SP 16.000 Dual ideal zum Auspumpen von Wasser aus überfluteten Kellern, Gartenteichen oder Pools. Die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung sorgt für eine besonders lange Lebensdauer der Pumpe. Per Schwimmerschalter lässt sie sich automatisch an- und ausschalten. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und für niedriges Abpumpen vertikal verstellbar. Und dank Quick Connect-Anschlussstutzen geht das Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen besonders schnell und unkompliziert von der Hand.

Keramische Gleitringdichtung Für eine extra lange Lebensdauer. 2-in-1-Funktion Für Schmutzwasser und Flachabsaugung bis auf 1 mm. Durch einfaches Umstellen des Filterkorbs wird der gewünschte Modus ausgewählt. Höhenverstellbarer Schwimmerschalter Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf. Quick Connect Anschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4'' und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss. Ausgelegt auf Schmutzwasser Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln. Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter Für die Umstellung in den Dauerbetrieb. Komfortabler Tragegriff Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.