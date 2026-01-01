Flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 16.000 Dual | Kärcher

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Flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe
Artikelnummer: 1.645-832.0
Nennleistungsaufnahme (W)
550
Fördermenge max. (l/h)
16000
Fördertemperatur (°C)
35
Förderhöhe (m)
9
Druck (bar)
max. 0.9
Korngröße (mm)
20
Eintauchtiefe (m)
7
Min. Restwasser, manuell (mm)
1
Restwasserhöhe (mm)
1
Anschlussgewinde
G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite
G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel (m)
10
Spannung (V)
230 - 240
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
237 x 241 x 279
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
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Anwendungsgebiete