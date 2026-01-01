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    Flachsaugende Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor | Kärcher

    Yellow and black Kärcher submersible pump with a stainless steel top and side outlet, designed for water drainage.

    Flachsaugende Tauchpumpe

    SP 17.000 Flat Level Sensor

    Artikelnummer: 1.645-840.0

    • Max. Fördermenge < 17.000 l/h, Förderhöhe 9 m, Druck bis max. 0,9 bar
    • Flachabsaugung, Level Sensor, keramische Gleitringdichtung
    • Schlauchanschlussstück, abnehmbarer Edelstahlvorfilter