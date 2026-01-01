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    Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor | Kärcher

    Kärcher submersible pump with yellow and black casing, featuring a stainless steel top and a side outlet.

    Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 22.000 Dirt Level Sensor

    Artikelnummer: 1.645-851.0

    • Max. Fördermenge < 22.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
    • Keramische Gleitringdichtung, Level Sensor, Quick Connect-Anschluss
    • Schlauchanschlussstück